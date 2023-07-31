Свадебное фото звезды «Морских дьяволов» потрясло даже знаменитостей: в лучших русских традициях

Марина Доможирова представила своего возлюбленного Дмитрия Ульянова в феврале 2021 года. С того времени избранник артистки регулярно появляется в ее социальных сетях, а несколько дней назад она взбудоражила поклонников снимками с их венчания.

Так, на серии кадров можно заметить и убранство храма, где проходила церемония, и самих влюбленных, которые выбрали эффектные наряды, позволив себе лишь небольшие эксперименты с классикой.

Пользователи Сети остались в восторге от трогательной публикации звезды «Морских дьяволов». В комментариях они осыпали влюбленных комплиментами и похвалили за то, что те решились не только на свадьбу, но и на венчание.

«Поздравляю, какие вы красивые!», «Глаз не оторвать, какая прекрасная пара», — пишут восторженные подписчики.

Не прошли мимо и коллеги Доможировой. Под публикацией можно увидеть комментарии от Екатерины Волковой, Юлии Пак, Анны Котовой и других звезд экрана, которые не скупятся на поздравления.