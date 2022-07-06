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Свадьба не за горами: правда о возлюбленном Бузовой вышла наружу

6 июля 2022 10:30
Свадьба не за горами: правда о возлюбленном Бузовой вышла наружу

Артистка вновь заставила всех обсуждать свою личную жизнь.

Ольга Бузова собирается замуж за своего поклонника уже следующей весной. В этом уверена блогер Лилия Абрамова, раскрывшая детали личной жизни телеведущей в шоу «Злые языки» на RuTube.

Зимой прошлого года звезда «Дома-2» со скандалом бросила Давида Манукяна после полутора лет отношений. Бузова призналась, что экс-возлюбленный разбил ей сердце, но, как оказалось, сейчас артистка вновь не одинока. По словам Абрамовой, Бузова встречается с российским политиком, который давно является поклонником ее творчества, и собирается стать его супругой.

«Он политик. Не могу сказать кто. У них свадьба будет следующей весной», — рассказывает героиня программы.

Намекает на свои отношения и сама Бузова. В социальных сетях она регулярно публикует записи с подарками от избранника, признаваясь, что он готов ее радовать и признаваться в любви даже в Африке, несмотря на тысячи километров.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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