Сутулая Литвинова похвасталась свадебным платьем: люди ахнули, увидев, что на ней нет белья
Эпатажная дива показала подписчикам свои прелести.
Уже год Рената Литвинова живет во Франции и строит карьеру на чужбине. 56-летняя актриса всеми силами пытается вернуть былую популярность, в том числе с помощью откровенных фотосессий и смелых съемок. В этот раз звезда ленты «Граница: Таежный роман» предстала в «свадебном» платье.
Икона стиля активно рекламирует свой новый моноспектакль «Кактус», который скоро увидит публика в Алма-Ате. Для подогрева зрительского интереса Литвинова показала кадры в перерывах между спектаклями. Знаменитость предстала в пышной белой балетной пачке и с оголенной грудью. На видео ссутулившаяся артистка стыдливо прикрывает руками свои прелести.
«А чего так стесняется? Вся сжалась, спину горбит. Не первый раз полуголая на сцене», «Ну Литвинова дает. Пенсия скоро, а все без лифчика ходит», — комментировали кадры удивленные пользователи социальных сетей.