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Сутулая Литвинова похвасталась свадебным платьем: люди ахнули, увидев, что на ней нет белья

20 октября 2023 19:30
Сутулая Литвинова похвасталась свадебным платьем: люди ахнули, увидев, что на ней нет белья

Эпатажная дива показала подписчикам свои прелести.

Уже год Рената Литвинова живет во Франции и строит карьеру на чужбине. 56-летняя актриса всеми силами пытается вернуть былую популярность, в том числе с помощью откровенных фотосессий и смелых съемок. В этот раз звезда ленты «Граница: Таежный роман» предстала в «свадебном» платье.

Икона стиля активно рекламирует свой новый моноспектакль «Кактус», который скоро увидит публика в Алма-Ате. Для подогрева зрительского интереса Литвинова показала кадры в перерывах между спектаклями. Знаменитость предстала в пышной белой балетной пачке и с оголенной грудью. На видео ссутулившаяся артистка стыдливо прикрывает руками свои прелести.

«А чего так стесняется? Вся сжалась, спину горбит. Не первый раз полуголая на сцене», «Ну Литвинова дает. Пенсия скоро, а все без лифчика ходит», — комментировали кадры удивленные пользователи социальных сетей.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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