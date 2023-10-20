Сутулая Литвинова похвасталась свадебным платьем: люди ахнули, увидев, что на ней нет белья

Уже год Рената Литвинова живет во Франции и строит карьеру на чужбине. 56-летняя актриса всеми силами пытается вернуть былую популярность, в том числе с помощью откровенных фотосессий и смелых съемок. В этот раз звезда ленты «Граница: Таежный роман» предстала в «свадебном» платье.

Икона стиля активно рекламирует свой новый моноспектакль «Кактус», который скоро увидит публика в Алма-Ате. Для подогрева зрительского интереса Литвинова показала кадры в перерывах между спектаклями. Знаменитость предстала в пышной белой балетной пачке и с оголенной грудью. На видео ссутулившаяся артистка стыдливо прикрывает руками свои прелести.