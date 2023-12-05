Суровый русский мужик: Пчела из «Бригады» уже не тот, что раньше (фото)

Павел Майков прославился на всю страну после выхода сериала «Бригада». В криминальной драме он сыграл преступника по кличке Пчела, что, как были уверены зрители, станет трамплином для его карьеры. Однако после завершения проекта артист пропал из поля зрения публики.

Как оказалось, Майков впал в алкогольную зависимость из-за отсутствия работы. В течение долгого времени он не появлялся на экранах, но все же смог вернуться к своей профессии.

Последние годы Павел активно снимается в фильмах и сериалах. Зрители видели его в «Изменах», «Ольге», «Контакте» и других лентах. И, как отмечают поклонники, прошедшее время заметно сказалось на его внешности. Майков стал выглядеть значительно мужественнее, а его игра от проекта к проекту становится все качественнее.