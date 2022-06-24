Супруга проболталась: трудности жизни с принцем Чарльзом преданы огласке

Камилла Паркер-Боулз рассказала о сложностях, с которыми сталкивается в браке с принцем Чарльзом. Как оказалось, супруги практически не разговаривают.

Сын королевы Елизаветы женился на Паркер-Боулз в 2005 году после их продолжительного романа. Как только избранница принца стала членом королевской семьи, на ее плечи легко множество обязанностей. При этом с годами принц Чарльз, являясь одним из главных представителей королевской семьи, с годами становится лишь более занятым. В итоге такой распорядок весьма негативно сказывается на их отношениях, ведь они не всегда успевают даже поговорить перед сном, а для каждой беседы нужно запланировать время.

«Это нелегко», — цитирует слова герцогини журнал Vogue .

Также Камилла Паркер-Боулз отметила, что больше всего предпочитает читать в компании своего супруга. Муж и жена расходятся по разным углам комнаты, чтобы каждый мог насладиться своей собственной книгой.