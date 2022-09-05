Суперменом стать не удалось: звезда «Тайн Смолвиля» Том Уэллинг разочаровал фанатов

Том Уэллинг был неподражаем в роли Кларка Кента. Герой звезды — эдакий супермен, живущий в Смолвиле, где борется с преступностью. С момента выхода на экраны сериала «Тайны Смолвиля» прошло больше 20 лет, поэтому теперь актера, воплотившего главного персонажа, просто не узнать.

Из подтянутого и обаятельного красавчика, способного на любые подвиги, он превратился в обычного американца, который постарел и обзавелся лишними килограммами. Стоит ли говорить, что внешность Уэллинга разочаровала фанатов, внезапно обнаруживших, что от былого супергероя не осталось и следа.

Зато на личном фронте у знаменитости все в полном порядке. В 2019 году актер женился на Джессике Роуз Ли, подарившей ему двоих сыновей, младший из которых родился летом прошлого года. Подробностями своей жизни Уэллинг делится с поклонниками в социальных сетях, однако близких показывает крайне редко.