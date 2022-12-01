Сумму гонорара назвать стыдно: не поверите, кто в «Унесенных ветром» работал за еду

Вивьен Ли — одна из самых величайших актрис XX века. На ее счету участие в лучших фильмах столетия. Мировую известность артистке принесла роль Скарлетт О’Хара в легендарной экранизации «Унесенные ветром».

Кандидатура британки Вивьен Ли была одобрена почти сразу. Сама автор романа Маргарет Митчелл увидела в ней образ непокорной американки с юга и целиком поддержала выбор режиссера.

А вот дальше начались проблемы. Ли проводила на съемках 16 часов в день, а про выходные ей вообще пришлось забыть. Работа изнуряла актрису, но она продолжала выкладываться в каждой сцене. Этим пользовались создатели фильма, которые даже не собирались щадить актрису.

Но самое обидное то, что такая самоотверженность никак не поощрялась и не сказалась на размере гонорара. Вивьен Ли выплатили жалких 25 тысяч долларов за 125 смен, в то время как ее коллега Кларк Гейбл получил 120 тысяч долларов за 71 рабочий день. К слову, актер никогда не задерживался на работе и покидал площадку ровно в шесть часов вечера.

С одной стороны, участие в «Унесенных ветром» положило начало головокружительной карьере Вивьен Ли, с другой — отняло у нее много здоровья и сил.