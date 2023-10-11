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«Сумасшедшая»: Дружинина не выдержала сравнения с Бондарчуком

11 октября 2023 15:30
«Сумасшедшая»: Дружинина не выдержала сравнения с Бондарчуком

Культовый режиссер проиграла более молодому коллеге.

Судьба Светланы Дружининой удивительна. Яркая красавица, она прославилась благодаря роли Анфисы в комедии «Девчата». Однако артистке куда больше нравилось стоять по ту сторону камеры. Благодаря картине «Гардемарины, вперед!» Дружинина стала едва ли не самой заметной женщиной-режиссером в СССР.

После успеха первой киноленты Светлана Сергеевна не остановилась на достигнутом и сняла несколько продолжений любимой истории. В этом году на экраны вышла очередная часть блокбастера «Гардемарины 1787. Война». Правда, фильм занял лишь десятое место в прокате по итогам первой недели.

Кинолента заметно проигрывает новой работе Федора Бондарчука «Повелитель ветра». Светлану Дружину очень задели успехи коллеги. Режиссер рассказала, что она делает все на энтузиазме, в отличие от Бондарчука, в творения которого вложены колоссальные средства.

«Сейчас же из каждого утюга идет Федор Конюхов, реклама сумасшедшая», — рассказала звезда «Комсомольской правде».

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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