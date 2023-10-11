«Сумасшедшая»: Дружинина не выдержала сравнения с Бондарчуком

Судьба Светланы Дружининой удивительна. Яркая красавица, она прославилась благодаря роли Анфисы в комедии «Девчата». Однако артистке куда больше нравилось стоять по ту сторону камеры. Благодаря картине «Гардемарины, вперед!» Дружинина стала едва ли не самой заметной женщиной-режиссером в СССР.

После успеха первой киноленты Светлана Сергеевна не остановилась на достигнутом и сняла несколько продолжений любимой истории. В этом году на экраны вышла очередная часть блокбастера «Гардемарины 1787. Война». Правда, фильм занял лишь десятое место в прокате по итогам первой недели.

Кинолента заметно проигрывает новой работе Федора Бондарчука «Повелитель ветра». Светлану Дружину очень задели успехи коллеги. Режиссер рассказала, что она делает все на энтузиазме, в отличие от Бондарчука, в творения которого вложены колоссальные средства.