Султану такое бы не простили: почему в Турции потешаются над «Великолепным веком»

С момента завершения сериала «Великолепный век» прошел уже не один год, но зрители до сих пор горячо обсуждают этот проект. Многие из них продолжают находить киноляпы, которые были допущены сценаристами и режиссером.

Оказалось, что в сериале довольно много неточностей, из-за которых в Турции над ним откровенно потешаются. Ранее в Сети писали, что наложницы султана Сулеймана были одеты слишком откровенно и в то же время роскошно. Теперь же появились вопросы и к внешности самого правителя Османской империи, а также к той обстановке, в которой он находился.

Интерьеры, показанные на экране, вовсе не соответствовали тем, что были в те далекие времена. В частности, государь жил слишком по-европейски. В действительности же во дворце Топкапы не было даже столов и стульев.

Что касается внешнего облика, то довольно часто перед посторонними людьми главный герой предстает без обуви и с непокрытой головой. На самом деле султану такой выходки бы не простили, расценив ее как грубое нарушение традиций.