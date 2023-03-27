Сухоруков предлагал снять фильм «Брат 3»: вот какой сюжет он придумал

Фильм «Брат 3» посмотрела фокус-группа, российская премьера ожидается осенью. Сначала картину покажут на фестивалях в Африке и Индии. Об этом заявил режиссер Валерий Переверзев. Попытка воскресить полюбившегося героя дилогии Балабанова вызывает у многих поклонников противоречивые эмоции. Однако когда-то третью частью «Брата» хотел сделать даже Виктор Сухоруков.

Концепцию фильма артист изложил продюсеру Сергею Сельянову и режиссеру Алексею Балабанову. Она заключалась в том, что герой Сухорукова отсидел в американской тюрьме десять лет, а потом возвращается на родину, где начинает поиски брата. Везде он получает один и тот же ответ: он только что был здесь, буквально исчез за углом, сделал хороший поступок. Но догнать его не получается, и «сиделец» сталкивается с последствиями его деятельности.

Эту идею отбросили после трагической гибели Сергея Бодрова-младшего. Со смертью Алексея Балабанова от нее окончательно отказался и ее автор — Виктор Сухоруков.