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Сухоруков отказывается верить в смерть Бодрова: дело в одной детали

22 сентября 2023 14:00
Сухоруков отказывается верить в смерть Бодрова: дело в одной детали

Слова артиста трогают до слез.

Сергей Бодров-младший ушел из жизни 21 год назад, большим творческим планам артиста не суждено было сбыться. Звезде «Брата» было всего 30 лет, когда смерть настигла его в Кармадонском ущелье. Сход лавины унес жизни более 120 человек, уничтожил две турбазы. Вокруг трагедии до сих пор ходит множество слухов.

Родные, коллеги и многочисленные поклонники до последнего надеялись, что Бодров сумел уцелеть. Но, увы, вскоре надежды рухнули. Тело актера и режиссера так и не нашли. Актриса Светлана Письмиченко, сыгравшая водителя трамвая Свету, в те дни не могла найти себе места от горя и позвонила коллеге Виктору Сухорукову.

Экранный «брат» Бодрова также был шокирован происшествием. Но артист дал философский ответ. Он сравнил кумира миллионов с Маленьким принцем, улетевшим на небеса.

«Раз могилы нет, тел нет, значит, они не на земле», — поведала Письмиченко в интервью порталу 360°.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, legion-media.ru
Алла Новикова
Алла Новикова
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