«Сухая смерть»: удивитесь, каких советских продуктов немцы боялись как огня

Что русскому хорошо, то немцу как минимум не очень.

Каждый знает российскую поговорку про русских, немцев и смерть, но сегодня она больше напоминает загадку. Во время оккупации части Советского Союза солдаты вермахта отбирали у жителей еду. Но были продукты, которые они не брали ни под каким предлогом, рассказывается в дзен-канале «История России ».

Вяленую рыбы нацисты не ели никогда: пахучую, заготовленную, как они считали, антисанитарным способом закуску любители пива не оценили. Да и жажда, которая мучает после такой пищи, отпугивала их. Ведь воду надо было откуда-то доставать, хоть из реки в лесу. А в лесу — партизаны.

Яство с душком немцы называли «сухой смертью». А вот жившим на оккупированных территориях русским она спасала жизнь: рыбу размачивали и делали из нее похлебку. Чем не отгадка для знаменитой загадки?

Соленые и маринованные грибы также не внушали немецким солдатам доверия. Грибы консервировали в бочках, что педантичным захватчикам казалось негигиеничным. Кроме того, они не понимали, как русские отличают ядовитый гриб от съедобного. В общем, немцы боялись, что их так или иначе отравят.

Не по нраву пришлась нацистам и окрошка на квасе. Они думали, что это нечто вроде овощного супа на пиве (расхожее блюдо в Германии), но кислый привкус кваса заставил немцев задуматься: либо пиво испортилось, либо их снова пытаются отравить. Приготовленный из ржаного хлеба квас тоже вызывал подозрения.