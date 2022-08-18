Судьбу Брутян решил один факт: вот почему Прилучный женился не на Карпович
Интернет-пользователи обратили внимание на важную деталь.
Поклонники без устали обсуждают женитьбу Павла Прилучного на Зепюр Брутян, которую сами звезды еще официально не подтвердили. Многие пытаются понять, почему актер долгое время крутил роман с Мирославой Карпович, но вдруг бросил «папину дочку» и связал свою жизнь с актрисой, романтическую связь с которой ему удавалось скрывать.
Поскольку Прилучный вдаваться в подробности личной жизни не желает, фанатам не остается ничего другого, кроме как выдвигать собственные теории. Некоторые решили, что судьбу Брутян решил один немаловажный факт.
Интернет-пользователи пришли к выводу о том, что Прилучный не захотел жениться на влюбленной в него по уши Карпович из-за ее возраста. Если ей 36 лет, то Брутян всего-то 26. Кроме того, Мирослава на два года старше Павла. Это и сыграло свою роль, решили фанаты.
«Обычная армянская девушка. Ничего сногсшибательного. Просто молодая еще», — подытожила одна из подписчиц избранницы Павла под новой публикацией в социальных сетях.