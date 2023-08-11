Судьбе самой бездарной актрисы СССР позавидуют многие: так везет единицам

Светлана Аманова актерским талантом, по мнению многих киноманов, обделена, но это не помешало ей стать знаменитой. Звездным часом для нее стали съемки в ленте Гайдая «Спортлото-82».

После выхода ленты артистка стала все реже появляться на больших экранах. Аманова посвятила себя работе в театре. Но зрители до сих пор ее не забыли. Самой бездарной актрисе СССР повезло так, как везет единицам.

Амановой 62 года, но россияне до сих пор узнают в ней ту самую Таню из ленты Леонида Иовича. Однажды во время отпуска в Греции знаменитость получила от поклонников неожиданный подарок. Звезда проводила время в компании близких, как вдруг официант подошел к столику и принес шампанское.

Презент отправили гости с соседнего столика. Они признались Амановой, что, услышав ее голос и смех, сразу поняли, с кем находятся в одном заведении — с любимой артисткой. Позднее в одном из интервью Светлана Геннадьевна отметила, что ей было очень приятно такое внимание. Знаменитость и сама удивляется тому, что спустя столько лет ее помнят и любят.