Судьба продолжения «Ищейки» решена: Анна Банщикова выступила с важным заявлением

Многие с нетерпением ждали новостей о продолжении популярного сериала «Ищейка». Финал последнего на сегодняшний день, шестого сезона оставался открытым, а потому поклонникам не терпится узнать, что же произойдет с любимыми героями дальше.

Анна Банщикова, исполнившая в проекте главную роль, выступила с важным заявлением о его дальнейшей судьбе. Оказалось, что сериал претерпел глобальные изменения. В своих социальных сетях актриса оставила пост, в котором заявила, что теперь «Ищейка» будет выходить под новым названием.

По словам звезды, проект переименовали в «Кушнир». При этом сменилось не только название, но и локация, а также состав съемочной команды. В седьмом сезоне количество героев заметно увеличится, а съемки будут проходить в Сочи и Геленджике. Премьера же запланирована на следующую осень.

Отметим, что интернет-пользователи восприняли новость с восторгом.