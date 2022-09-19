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Судьба продолжения «Ищейки» решена: Анна Банщикова выступила с важным заявлением

19 сентября 2022 09:45
Судьба продолжения «Ищейки» решена: Анна Банщикова выступила с важным заявлением

Проект претерпел кардинальные изменения.

Многие с нетерпением ждали новостей о продолжении популярного сериала «Ищейка». Финал последнего на сегодняшний день, шестого сезона оставался открытым, а потому поклонникам не терпится узнать, что же произойдет с любимыми героями дальше.

Анна Банщикова, исполнившая в проекте главную роль, выступила с важным заявлением о его дальнейшей судьбе. Оказалось, что сериал претерпел глобальные изменения. В своих социальных сетях актриса оставила пост, в котором заявила, что теперь «Ищейка» будет выходить под новым названием.

По словам звезды, проект переименовали в «Кушнир». При этом сменилось не только название, но и локация, а также состав съемочной команды. В седьмом сезоне количество героев заметно увеличится, а съемки будут проходить в Сочи и Геленджике. Премьера же запланирована на следующую осень. Судьба продолжения «Ищейки» решена: Анна Банщикова выступила с важным заявлением

Отметим, что интернет-пользователи восприняли новость с восторгом.

«Удачных съемок и получить кайф от работы», «Ну наконец-то. Ждем, ждем, удачи», — подметили фолловеры в комментариях.

Фото: Кадр из сериала «Ищейка», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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