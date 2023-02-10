Судьба нанесла Полежайкину новый удар: сдержать слезы невозможно
Актер нашел весомый плюс в случившейся с ним трагедии.
Михаил Казаков так остался для зрителей Ильей Полежайкиным из сериала «Папины дочки». Засветится ли актер в продолжении популярного проекта, пока неизвестно. Звезда экрана не скрывает, что сейчас в его жизни непростой период, поэтому сотрудничать с ним решится не каждый режиссер.
Летом 2020 года артист случайно сорвался с 12-метровой высоты и получил страшные травмы ног. Казаков чудом выжил и избежал ампутации, но ему пришлось перенести ряд серьезных операций и тяжелую реабилитацию, которая продолжается до сих пор.
После хирургических вмешательств одна нога артиста оказалась короче другой. Тогда врачи решили удлинить вторую ногу при помощи аппарата Илизарова, что довольно болезненно и долго. Однако на этом испытания для знаменитости не закончились — судьба нанесла актеру новый удар.
Когда аппарат Илизарова будет снят, Казакову потребуется как минимум пять лет для дальнейшего восстановления. Этот срок необходим, чтобы до конца восстановились нервные окончания и нога «разработалась». Как бы там ни было, артист не унывает и радуется тому, что страшная трагедия произошла с ним именно сейчас.
Как признался Казаков в беседе с «Комсомольской правдой», несчастный случай привел к тому, что от него ушла жена. Возлюбленная заявила актеру, что инвалид ей не нужен, но он может позвонить ей после того, как вновь научиться ходить. Впрочем, делать так артист не собирается.
«Человек, который так может поступить, для меня умер», — заметил он, намекнув, что в его личной жизни уже произошли перемены к лучшему.