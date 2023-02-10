Судьба нанесла Полежайкину новый удар: сдержать слезы невозможно

Михаил Казаков так остался для зрителей Ильей Полежайкиным из сериала «Папины дочки». Засветится ли актер в продолжении популярного проекта, пока неизвестно. Звезда экрана не скрывает, что сейчас в его жизни непростой период, поэтому сотрудничать с ним решится не каждый режиссер.

Летом 2020 года артист случайно сорвался с 12-метровой высоты и получил страшные травмы ног. Казаков чудом выжил и избежал ампутации, но ему пришлось перенести ряд серьезных операций и тяжелую реабилитацию, которая продолжается до сих пор.

После хирургических вмешательств одна нога артиста оказалась короче другой. Тогда врачи решили удлинить вторую ногу при помощи аппарата Илизарова, что довольно болезненно и долго. Однако на этом испытания для знаменитости не закончились — судьба нанесла актеру новый удар.

Когда аппарат Илизарова будет снят, Казакову потребуется как минимум пять лет для дальнейшего восстановления. Этот срок необходим, чтобы до конца восстановились нервные окончания и нога «разработалась». Как бы там ни было, артист не унывает и радуется тому, что страшная трагедия произошла с ним именно сейчас.

Как признался Казаков в беседе с «Комсомольской правдой», несчастный случай привел к тому, что от него ушла жена. Возлюбленная заявила актеру, что инвалид ей не нужен, но он может позвонить ей после того, как вновь научиться ходить. Впрочем, делать так артист не собирается.