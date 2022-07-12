Суд вынес решение: правда о конфликте Апиной с женой Меладзе вышла наружу

Два года назад в эфире шоу «Три аккорда» жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева перепела композицию «Бухгалтер». Яркое исполнение хита группы «Комбинация» так понравилось пользователям соцсетей, что ролик с выступлением бывшей участницы группы «ВиаГРА» облетел Интернет и стал вирусным. И экс-солистке коллектива Алене Апиной такая популярность очень не понравилась.

Она не стала решать конфликт лично с Джанабаевой, а сразу обратилась с иском в суд. Певица усмотрела в действиях коллеги нарушение правил использования интеллектуальной собственности. К тому же автором слов к известному хиту являлась сама Апина.

И на днях суд вынес решение, встав на сторону Алены. Альбина больше не имеет права исполнять песню, хотя и сделала это лишь единожды. Кроме того, по информации Telegram-канала Mash , выпуск телепрограммы с ее участием будет изъят из Сети — об этом позаботится Роскомнадзор. Обе певицы пока никак не прокомментировали скандал, участницами которого являлись.