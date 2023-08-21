Суд вынес неожиданное решение по детям Джоли и Питта спустя семь лет тяжб

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году. Все эти годы бывшие супруги выясняли в суде вопросы, касающиеся общего имущества и их шестерых детей.

Иностранные СМИ сообщают, что экс-супругам удалось наконец-то договориться. Прежде актриса требовала лишить бывшего мужа родительских прав и настаивала на единоличной опеке над наследниками, в том числе и над тремя приемными.

Но спустя семь лет артистка отступила.

Питт был не согласен с требованиями бывшей жены, и звезда потратила целое состояние на адвокатов. В беседе с журналистами инсайдер отметил, что Джоли могла разориться, поэтому «закрыла эту болезненную главу своей жизни».

В результате суд вынес неожиданное решение по детям пары. Питт, которого Джоли обвинила в алкоголизме и домашнем насилии, теперь может беспрепятственно общаться с наследниками.