Стыдоба: в кого превратилась юная звезда фильмов Disney (фото)

Первую известность Деми Ловато обрела еще в детстве. Уже к 17 годам она считалась одной из главных звезд США. Картины с ее участием били все рекорды по просмотрам, а пластинки раскупались за секунду. Вот только это не помогало знаменитости почувствовать себя счастливой.

Долгое время артистка страдала от наркотической зависимости. Какое-то время ей удавалось скрывать это от широкой общественности, но горькая правда все же вышла наружу. Из юной звезды фильмов Disney Ловато превратилась в тяжелобольную скандалистку, не сдерживающую вспышки собственной агрессии.

Когда певица поняла, что рушит свою жизнь и карьеру, то обратилась за помощью. Знаменитость направилась в центр психологической помощи в Чикаго, где специалисты диагностировали у нее анорексию, булимию и маниакально-депрессивный психоз. Позднее к этому списку добавилось и биполярное расстройство.

Лечение принесло неплохие результаты — Деми начала следить за своим здоровьем, отметив, что даже во время гастролей следует строгому распорядку дня, правильно питается, занимается спортом и больше не притрагивается к веществам. Однако это оказалось ложью.

Вскоре поклонники с ужасом узнали, что их любимица вновь встала на скользкую дорожку. Ловато призналась, что «оступилась». Дошло до того, что знаменитость оказалась на грани жизни и смерти. Но сдаваться Деми на намерена: в Сети пишут, что звезда и ее близкие возлагают большие надежды на очередное лечение в рехабе.