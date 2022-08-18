Стыдно за Пугачеву: 58-летняя Азиза огорошила признанием

После того как Алла Пугачева покинула Россию, многие заговорили о том, что ее преемницей на отечественной эстраде могла бы стать Азиза. Вот только певица не рада таким сравнениям. Оказалось, что она не видит себя новой Примадонной. И на то есть веская причина.

Азиза призналась, что они с Пугачевой наделены одним и тем же даром, который позволяет им «наполнять души других светом, добром и любовью». Но тем не менее звезда отчетливо дала понять, что они с Аллой Борисовной совершенно разные. Признанием об этом исполнительница огорошила в беседе с порталом Prozvezd.

«Сравнивать нас не стоит», — подметила певица, уточнив, что у нее и у Пугачевой разные творческие и жизненные пути.

Кроме того, артистка рассказала историю из прошлого о том, как однажды вместе со своей мамой, которой на тот момент было 90 лет, побывала на концерте Примадонны.

Родительница Азизы сама составила букет для любимой певицы из белых пионов, который попыталась подарить во время концерта. Однако охранники Пугачевой не позволили это сделать.