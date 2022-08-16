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«Стыдно смотреть»: оставшаяся в одиночестве Барановская опозорилась на всю страну

16 августа 2022 16:15
«Стыдно смотреть»: оставшаяся в одиночестве Барановская опозорилась на всю страну

Телеведущая вышла на ринг.

37-летняя Юлия Барановская шокировала поклонников новым амплуа. Телеведущая решила попробовать себя на ринге и набросилась на коллегу Екатерину Шугаеву. При этом все произошло прямо на дне рождения сына Барановской — 10-летнего Арсения.

Спарринг двух телеведущих был шуточным. Для показательного матча они облачились в огромные мягкие костюмы борцов сумо и с трудом забрались на традиционный для этого вида спорта круглый ринг. Затем Юлия и Екатерина пытались вытолкать друг друга с арены под оживленные крики зрителей. Барановской удалось одержать победу над соперницей. Она добавила к себе в Telegram-канал видео, опубликованное Шугаевой.

«Я долгое время пыталась скрывать свои методы решения конфликтных вопросов, но момент настал», — иронично подписала ролики Юлия.

Но фолловеры ее сарказм не оценили. Они заметили, что такое поведение на детском празднике неприемлемо, и предположили, что оставшаяся в одиночестве Барановская просто решила привлечь к себе внимание. Ведь ее роман с Григорием Лепсом, о котором судачили сплетники в начале года, не продолжился после развода музыканта.

«Почему мне стыдно сейчас за них», «Видимо, нечего делать Барановской уже», «Стыдно смотреть», — написали комментаторы.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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