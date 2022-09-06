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Стыдится и замалчивает: правду о провале Ивана Урганта в кино предали огласке

6 сентября 2022 07:45
Стыдится и замалчивает: правду о провале Ивана Урганта в кино предали огласке

Знаменитости не удалось стать успешным актером.

Иван Ургант зарекомендовал себя как талантливый комик и телеведущий. Однако оказалось, что в свое время он решил пойти по стопам звездных родителей, Андрея Урганта и Валерии Киселевой, и попробовал себя в роли актера.

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» засветился в эпизоде сериала «Улицы разбитых фонарей», который получил название «Ловушки для мамонта». В нем Урганту досталась роль отрицательного персонажа по прозвищу Мамонт. Стыдится и замалчивает: правду о провале Ивана Урганта в кино предали огласке

Этой своей работой Иван не гордится, а, напротив, стыдится ее и замалчивает. Тем не менее правду о провале звезды в кино предали огласке на официальной странице шоу «Вечерний Ургант» в социальных сетях. Именно там был опубликован отрывок из сериала, в котором можно увидеть посредственную игру знаменитости.

Добавим, что в последнее время Ургант крайне редко появляется на публике и выходит на связь с поклонниками в Сети. По слухам, у оставшегося без работы телеведущего возникли серьезные финансовые трудности.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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