Стыдится и замалчивает: правду о провале Ивана Урганта в кино предали огласке
Знаменитости не удалось стать успешным актером.
Иван Ургант зарекомендовал себя как талантливый комик и телеведущий. Однако оказалось, что в свое время он решил пойти по стопам звездных родителей, Андрея Урганта и Валерии Киселевой, и попробовал себя в роли актера.
Ведущий шоу «Вечерний Ургант» засветился в эпизоде сериала «Улицы разбитых фонарей», который получил название «Ловушки для мамонта». В нем Урганту досталась роль отрицательного персонажа по прозвищу Мамонт.
Этой своей работой Иван не гордится, а, напротив, стыдится ее и замалчивает. Тем не менее правду о провале звезды в кино предали огласке на официальной странице шоу «Вечерний Ургант» в социальных сетях. Именно там был опубликован отрывок из сериала, в котором можно увидеть посредственную игру знаменитости.
Добавим, что в последнее время Ургант крайне редко появляется на публике и выходит на связь с поклонниками в Сети. По слухам, у оставшегося без работы телеведущего возникли серьезные финансовые трудности.