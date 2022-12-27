Стыда не оберешься: вы обомлеете, узнав, как Олег Видов опозорился на весь СССР

Советские фильмы и любопытные факты о них до сих пор вызывают огромный интерес у публики. К счастью поклонников кино СССР, таких нюансов неисчерпаемое множество. Например, не все знают, каково приходилось актеру Олегу Видову на съемках «Джентельменов удачи». Он появился всего в нескольких сценах, но одна из них стала легендарной.

Его герой-милиционер под видом шофера подвозил банду на такси, а рядом с Видовым сидел Косой в исполнении Савелия Крамарова. Между персонажами завязался занятный диалог про памятник и дерево, но понимания они так и не достигли. Многие советские зрители еще тогда заметили, что Видов в этой сцене выглядел странно и неестественно, как монумент. К тому же, водитель ни разу не повернулся в сторону Косого за весь диалог. Но персонаж Видова не задумывался как безжизненный манекен. Дело в том, что весь его настрой сбил сам Крамаров. Игра комедийного актера была такой искрометной, а мимика — заразительной, что Видов не мог смотреть на коллегу без приступа смеха.

Когда режиссер командовал ему повернуться в сторону Косого, Олег просто не мог сдержать своего хохота. Из-за актерского фиаско Видова пришлось менять концепцию. В итоге лейтенант Славин в его исполнении получился таким непоколебимым и каменным.