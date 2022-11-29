Стыда не оберешься: 80-летняя Вера Алентова «пристроила» безработную дочь
Теперь ей предстоит обучать юные дарования.
Популярная ведущая Юлия Меньшова рассказала, что сменила профессиональную стезю. Недавно она стала руководителем актерской мастерской во ВГИКе. Устроиться на это место ей помогла именитая мать — актриса Вера Алентова.
Ранее мастерскую возглавлял Владимир Меньшов. После смерти режиссера дело перешло в руки его жены Веры Алентовой. Недавно она попросила свою дочь помочь ей с новыми учениками и занять место преподавателя.
Юлии Владимировне идея понравилось, и она устроилась в мастерскую. Да и предложение матери оказалось кстати, ведь два года назад Меньшова ушла с федерального телевидения и осталась без официальной работы.
Фанатов Алентовой возмутил этот факт.
«Стыда не оберешься», «Мать устраивает великовозрастную дочь на работу!», — пишут разочарованные поклонники в Сети.
Если с карьерой ведущей у Меньшовой полный порядок, то с актерством все не так просто. Она обучалась во МХАТе, однако на ее счету нет ярких и знаковых ролей. Поэтому пока сложно сказать, как сложится ее преподавательская карьера.
Впрочем, YouTube-каналу «ОК на связи!» Меньшова призналась, что на данный момент педагогика ее увлекает и приносит огромное удовольствие.