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Стрижка под мальчика и истощенный вид: эту российскую актрису в США считают эталоном красоты

24 сентября 2023 20:30
Стрижка под мальчика и истощенный вид: эту российскую актрису в США считают эталоном красоты

Соотечественники артистки не согласны с мнением заокеанской публики.

Настасья Самбурская прославилась благодаря сериалу «Универ. Новая общага» и продолжила завоевывать отечественный кинематограф. На ее счету 36 проектов, а слава распространилась уже за пределы России. Как оказалось, американские любители кино активно осыпают артистку комплиментами.

По мнению зрителей, Самбурскую можно смело назвать одной из самых эффектных актрис страны. Она покорила заокеанскую публику своей красотой и стройной фигурой, а многие фанаты сравнивают ее с Шарлиз Терон и другими звездами Голливуда.

Однако российские поклонники не разделяют этих убеждений. По их мнению, Самбурская выглядит слишком худой, а ее внешность вряд ли можно назвать привлекательной. Особенно же фанатов смущает, что артистка любит коротко подстригать волосы.

«У американцев свои вкусы...», «Надо видеть грань. Женщина должна быть женственной», «На мужика похожа», — считают соотечественники артистки.

Стрижка под мальчика и истощенный вид: эту российскую актрису в США считают эталоном красоты
Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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