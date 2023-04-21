Стриженова случайно выложила слишком честное фото: теперь видна каждая морщинка

Какой бы красавицей ни была Екатерина Стриженова, годы над ней не властны. Актриса тщательно следит за собой и появляется на публике при полном параде. Вот почему многие были не готовы увидеть телеведущую такой, какая она есть на самом деле.

Как и большинство звезд шоу-бизнеса, Стриженова умело пользуется фотошопом и фильтрами. На многочисленных снимках, которые 55-летняя артистка публикует в своих соцсетях, она выглядит великолепно. Но недавно Екатерина случайно нарушила это правило.

Знаменитость выложила слишком честное фото. Кадр, где Стриженова запечатлена вместе с Андреем Соколовым, сделан на чемпионате мира по шахматным поддавкам. На нем актриса выглядит гораздо старше своих лет — интернет-пользователи смогли разглядеть каждую морщинку на ее лице.

Дошло до того, что некоторые подписчики и вовсе не узнали звезду, которая вдруг отказалась от ретуши своей фотографии.