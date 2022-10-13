Стремительно набрал вес: блондина из «6 кадров» теперь не узнать

Судьба далеко не всегда была благосклонна к артисту.

Эдуард Радзюкевич стал известен благодаря скетч-шоу «6 кадров». В течение десяти лет он смешил зрителей со всей страны своими яркими персонажами и комичными сценками, однако далеко не все поклонники знают, что все это время артист страдал от алкогольной зависимости.

Пить Радзюкевич начал еще в юности во время учебы в театральном вузе. Таким образом артист пытался справиться со смертью своих бабушки и дедушки, которые его практически вырастили. Наладить свою жизнь ему помог один из преподавателей, который завалил студента учебой и заставил бросить пагубную привычку.

Однако полностью от зависимости артист так и не избавился. Уже будучи отцом и счастливым семьянином, он продолжал появляться дома в состоянии алкогольного опьянения. И однажды понял, что сам, будучи ребенком, никогда не видел своего отца пьяным. Из-за этого он решил навсегда завязать с алкоголем, чтобы не травмировать подрастающего сына.

«Я посмотрел на сына и сказал: „А почему он должен смотреть на мою пьяную рожу?“», — рассуждал в одном из интервью знаменитость.

После этого артист решил заняться своим здоровьем, так как врачи диагностировали у него ишемический криз из-за больших нагрузок. Знаменитость бросил курить, хотя не расставался с сигаретой 31 год. Резкая перемена весьма негативно сказалась на весе Радзюкевича: он значительно потолстел. Однако, несмотря на то, что многие поклонники даже перестали его узнавать, он доволен своей внешностью.