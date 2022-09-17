Страстный поцелуй с Вициным лишил Мордюкову сна: видели все, но правду знали немногие

В комедии «Женитьба Бальзаминова» Нонна Мордюкова сыграла колоритную купчиху Домну Белотелову, к которой сватается главный герой в исполнении Георгия Вицина.

По сюжету, купчиха отличается властным нравом, а ее жених Бальзаминов – рохля, во всем слушающий маму. Особенно контраст между супругами заметен в сцене поцелуя.

По мнению режиссера картины, Константина Воинова, Мордюкова недостаточно сильно прижимала худенького Вицина к забору. Как рассказали в программе «Центральное телевидение», сцену переснимали целых 29 раз, пока Воинов не был доволен результатом. А Нонне Мордюковой поцелуй с Вициным еще долго снился в кошмарах.