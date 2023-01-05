Страстный поцелуй чуть не стоил Джиму Керри карьеры: его осудил весь мир

Джим Керри лишь с виду производит впечатление безобидного добряка. На самом же деле актер может дать жару и всего одним поступком заставить всех говорить о себе. Именно так и было на одной из церемоний вручения наград MTV Movie Awards.

В 1997 году 35-летний актер победил в номинации «Лучший комедийный артист». Он поднялся на сцену, чтобы забрать свою награду у 19-летней Алисии Сильверстоун. Тогда актриса вряд ли была готова к тому, что с ней сделает звезда экрана.

Керри подошел к артистке и на глазах у всех горячо поцеловал ее в губы, схватив при этом за лицо обеими руками. Алисия опешила от случившегося и попыталась вырваться из настойчивых объятий Джима, что в итоге ей удалось. После этого актер как ни в чем не бывало подошел к микрофону и произнес свою торжественную речь.

Впоследствии страстный поцелуй чуть не разрушил карьеру знаменитости. Керри осудил весь мир. Его поступок был воспринят как откровенное домогательство и неуважение к совсем еще молодой актрисе, а таких ошибок публика чаще всего не прощает. Артисту пришлось немало постараться, чтобы хоть немного отмыться от того позора, о котором, впрочем, многие не забыли до сих пор.