Страшный изъян для советского кино: обомлеете, узнав причину отказов Каневскому

Большинству российских зрителей Леонид Каневский известен как ведущий программы «Следствие вели...». Между тем звезда экрана имеет довольно неплохую фильмографию, о чем многие даже не догадываются.

Например, в свое время актер работал на одной съемочной площадке с такими легендами советского кино, как Юрий Никулин и Андрей Миронов. С ними он появился в культовом фильме именитого режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», правда, роль знаменитости досталась эпизодическая.

Постановщики не желали видеть Каневского в главных ролях в своих проектах, на что была веская, на их взгляд, причина. Все дело в страшном для кинематографа изъяне, с которым актер не в силах ничего сделать.

В частности, режиссеры постоянно отказывали Каневскому в работе из-за его слишком маленького роста, который составляет 168 см. Именно поэтому действительно ярких персонажей Леонид Семенович смог играть лишь после того, как начал выходить на театральную сцену.