Страшный эксперимент: звезда Голливуда пожертвовал здоровьем ради роли

Музыкант Джаред Лето давно зарекомендовал себя и как талантливый актер. Ради новых ролей он готов пойти на любые жертвы и даже рискнуть здоровьем. Получив предложение сыграть убийцу в остросюжетном фильме «Глава 27» в 2006 году, Лето без раздумий согласился. Для образа полноватого героя ему собирались предоставить специальный костюм с накладками, однако Джаред заявил, что сам наберет нужную форму. Стройный актер никогда не весил больше 70 кг, но для работы он за короткое время прибавил еще около 30.

Лето каждый вечер ужинал большой порцией соевого мороженого, в которое для «жирности» добавлял еще и оливковое масло. Также Джаред употреблял спиртное, чтобы нарушить обмен веществ. Изменение рациона тяжело далось актеру, ведь он много лет был вегетарианцем и вел трезвый образ жизни. Тем не менее он довольно быстро вернул форму после окончания съемок.

А уже через 7 лет для другой ленты «Даласский клуб покупателей» Лето похудел на 13 килограммов. Его усилия стоили того: за роль он получил «Оскар».