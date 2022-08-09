Страшный диагноз и забвение: куда пропала Наталья Мальцева из «Квартирного вопроса»

Телеведущая много лет боролась с болезнью, а после — не смогла вернуть прежнюю популярность.

Тактичная и находчивая Наталья Мальцева быстро стала любимой ведущей для зрителей «Квартирного вопроса». Вся страна смотрела, как она поддерживала взволнованных участников программы, легко находила общий язык с рабочими. Проект Мальцева возглавляла с начала «нулевых» и до 2014 года, после чего внезапно пропала с экранов ТВ. Шоу перешло по «наследству» другим ведущим, однако ни один из них не задержался в нем надолго.

Оказалось, что Мальцева пропала из «Квартирного вопроса» из-за страшного диагноза. Четыре года она боролась с онкологическим заболеванием. Наталье даже пришлось переехать на некоторое время в Израиль, где она получала помощь медиков и проходила сеансы химиотерапии. К 2018 году болезнь перешла в ремиссию, и Мальцева смогла вернуться к работе.

Она получила авторское утреннее шоу на телеканале, в котором делилась накопленными советами по обустройству жилья. Проект продержался на экранах всего полтора года — прежнюю популярность Наталья так и не смогла вернуть.