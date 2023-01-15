Страшные эксперименты над телом: вид звезды Голливуда вызовет оторопь (фото)

Кристиан Бэйл как никто другой знает, что такое актерский подвиг. Ради роли звезда экрана готов на все, в том числе и на ужасающие эксперименты над собой и своим здоровьем.

Худеть или набирать вес — обычное дело для звезд экрана. Однако Бэйл демонстрировал такие метаморфозы, которые не на шутку пугали поклонников. Часто он выглядел так, что мог вызвать оторопь у любого.

В картине под названием «Боец» актеру довелось играть бывшего боксера, который подсел на наркотики. Чтобы правдоподобно выглядеть в этой роли, знаменитости нужно было сбросить вес. Он увеличил интенсивность кардиотренировок и в результате добился экстремального похудения. Вес артиста составлял всего 66 кило.

Совсем другим Бэйл предстал в проекте «Афера по-американски». Перед съемками актеру пришлось, наоборот, заметно поправиться. Тогда он отрывался по полной и не отказывал себе в огромном количестве гамбургеров, которые запивал колой. Результат не заставил себя ждать, и Кристиан набрал 20 лишних кило.