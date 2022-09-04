Страшную болезнь скрывали от посторонних: какой недуг стал роковым для главной звезды «Коломбо» Питера Фалька

Известность к Питеру Фальку пришла уже после 40 лет. Сначала он получал в кино лишь роли второго плана, однако исполнял их мастерски, поэтому был дважды номинирован на «Оскар». В 1968 году Питеру предложили стать лейтенантом Коломбо в одноименном сериале, который принес ему мировую популярность. Он воплощал на экране роль сыщика вплоть до 2003 года, а после выпустил автобиографию, назвав ее одной из фраз своего героя «Еще кое-что» («Just one more thing»).

Но в 2008 году папарацци не узнали 80-летнего Фалька на улицах: взлохмаченный и неопрятный мужчина не мог найти припаркованный автомобиль и выглядел потерянным. В Сети тут же поползли слухи о заболевании пожилого актера. Его родным не удалось долго скрывать страшный недуг от посторонних. Уже через несколько месяцев было официально подтверждено, что у Питера диагностировали болезнь Альцгеймера.

Некоторые источники заявляли, что признаки деменции у Фалька появились после посещения стоматолога. Они были уверены, что виной всему стала анестезия или реакция на медицинские препараты. Болезнь развивалась с поразительной скоростью. Уже очень скоро Фальк был прикован к постели и не помнил не только свои роли или фразы из «Коломбо», но и близких людей. В 2011 году он скончался от остановки сердца из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера и пневмонии.