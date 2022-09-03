Страшно смотреть: состарившуюся Дейнерис из «Игры престолов» больше не узнать

Дейнерис Таргариен ― одна из самых запоминающихся героинь культовой телесаги «Игра престолов». Зрители со всего мира отмечали небывалую красоту актрисы, но с показа первого сезона прошло уже больше десяти лет, и время, увы, ее не пощадило.

Эмилия Кларк начала играть Дейнерис в возрасте 24 лет. На место Матери Драконов до нее примеряли десятки блондинок со всего света. Но в итоге молодая Эмилия была признана самой лучшей претенденткой. Макияж и укладку ей делали лучшие специалисты со всей киноиндустрии. Поэтому особенно непривычно смотреть на то, как актриса выглядит сейчас в собственных социальных сетях.

На одном из последних снимков видно, что она сменила цвет волос и подстриглась. Также на лице актрисы уже виднеются морщины. В общем, представить такой Дейнерис практически невозможно. Впрочем, в своих интервью актриса не раз говорила, что намеренно выступает против пластических операций, так как хочет поддерживать естественную красоту.

Несмотря на это, карьера звезды не останавливается. Сразу же после участия в «Игре престолов» она сыграла в фильме про Хана Соло из «Звездных войн», в романтической комедии «Рождество на двоих», а в этом году засветится в другом сериале «Секретное вторжение», который имеет все шансы стать культовым.