Страшно смотреть: пластика не оставила от звезды «Трансформеров» ни следа

Знойная красавица Меган Фокс прославилась на весь мир после выхода «Трансформеров». Ей прочили головокружительную карьеру, ведь актриса обладала очевидным талантом, харизмой и эффектной внешностью. Казалось бы, все составляющие успеха сошлись, но не все сложилось так гладко.

В начале своей карьеры Фокс выглядела весьма привлекательно. Маленькая горбинка на носу придавала ей шарм, а раскосые глаза и пухлые губы добавляли сексуальности ее облику. В 2009 году Меган пребывала в своей лучшей форме, однако потом началось нездоровое увлечение пластической хирургией.

Сперва актриса избавилась от фирменной горбинки, и это даже пошло на пользу ее внешности. Но ринопластикой дело не ограничилось, и последовала череда метаморфоз: Фокс увеличила губы, вставила силиконовые импланты в грудь, начала делать уколы ботокса.

В нынешней перекроенной актрисе не узнать ту очаровательную героиню из «Трансформеров». Ее мимика стала неподвижной, а внешность — заурядной и неестественной. Как пишет издание The Voice, сегодня Меган похожа на клон Мелании Трамп, от лица которой не осталось живого места.