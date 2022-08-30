«Страшно раздражала»: за что Ширвиндт возненавидел советскую певицу

Александр Ширвиндт признался, что во время знакомства с Роксаной Бабаян, которое произошло 40 лет назад, далеко не сразу проникся к ней симпатией. Актер не оценил талант певицы, которая в то время была уже всесоюзной звездой, и не остался в восторге от ее популярности, а раздражался при каждой их встрече.

«Она страшно раздражала, потому что была всегда талантливее, умнее, красивее и моложе», — рассказал артист в эфире шоу «Секрет на миллион».

Со временем же Ширвиндт изменил к ней отношение. Дело в том, что Бабаян была супругой певца Михаила Державина, давнего друга артиста. И она старательно ухаживала за ним, когда у того начались серьезные проблемы со здоровьем. Такое отношение к мужу расположило Ширвиндта, который даже признал в артистке «ангела-хранителя» для музыканта и смог стать ей другом.