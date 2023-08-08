«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей

Звезда сериала «Татьянин день», 50-летний актер Кирилл Сафонов, поделился с поклонниками печальным и горьким известием. Он лишился одного из своих самых близких людей, племянника Никиты. Всего два года назад вся семья праздновала бракосочетание молодого человека и его избранницы Татьяны в Израиле. А не так давно стало известно, что племянник актера тяжело заболел.

Диагноз Никиты не разглашался, но на последнем опубликованном фото молодой человек сидел в кресле, где специальные планки поддерживали его голову. Кроме того, из гортани торчала специальная трубка, через которую он дышал.

Поклонники предположили, что Никита быть болен боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание, которое очень быстро прогрессирует, поражая центральную нервную систему.

Кирилл Сафонов сообщил, что Никита ушел из жизни, его похоронили в Израиле.