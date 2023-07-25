«Страшненькие»: дочь и внучка красавицы Марианны Вертинской ужаснули народ

Марианна Вертинская славилась не только своим талантом, но и красотой. Артистка покоряла мужчин одним лишь взглядом, три раза была замужем и состояла в отношениях с Андреем Кончаловским, Андреем Тарковским и другими знаменитостями. При этом дочь артистки Александра и ее внучки, как уверена публика, не унаследовали красоту Марианны Александровны.

Так, старшая наследница Вертинской Александра посвятила свою жизнь дизайну и изобразительному искусству, а также снялась в нескольких популярных проектах. Матерью она стала в 1998 году, когда на свет появилась ее дочь Василиса. Спустя 12 лет родилась вторая наследница Вертинской Лидия.

О жизни знаменитой семьи поклонники узнают из социальных сетей. Александра регулярно делится снимками, но далеко не все поклонники остаются в восторге от женской половины известного семейства. Многие с удивлением отмечают, что никто из семьи совсем не похож на Марианну и не смог прославиться.