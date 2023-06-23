«Страшненькая: студентку, ради которой Лифанов бросил жену, заклеймили старухой

Игорь Лифанов давно входит в число самых успешных российских артистов. Актер не сходит с экранов: только за прошлый год с его участием вышло три проекта. Но, несмотря на такую популярность, далеко не все поклонники знают, как складывается личная жизнь знаменитости.

Еще в молодости артист познакомился с Татьяной Аптикеевой, которая училась с ним в одном вузе. Влюбленные начали отношения, а чуть позже поженились. Однако спустя несколько лет артист познакомился со студенткой Еленой Косенко и не смог скрыть своих чувств.

В 2011 году Лифанов развелся со своей женой и зарегистрировал отношения с Еленой, а спустя год у них родилась дочь Алиса. Сегодня супруги нередко появляются вместе на светских мероприятиях и попадают в рейтинги самых эффектных пар шоу-бизнеса. Однако фанаты не стремятся поддержать выбор знаменитости. По их мнению, Лифанов совершил ошибку, оставив жену.

«Страшненькая», «Ничего такого, ради чего бросать жену», «Серая мышь»,

— уверены пользователи Сети.