Страшнее «Вия»: об этом советском фильме ужасов постарались забыть

Когда речь заходит о советском кинематографе, то первым делом на ум приходят легендарные фильмы Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова. Однако снимали в СССР не только комедии, но и фильмы ужасов.

В качестве яркого примера можно привести картину Олега Степченко «Вий» с Натальей Варлей в главной роли. Но этому проекту далеко до другой картины, которая оказалась настолько ужасной, что о ней предпочли попросту забыть.

Речь идет о фильме «Черная магия, или Свидание с дьяволом». Действие ленты разворачивается в 1946 году в одном из колхозов Молдавии, где люди из-за неурожая умирают от голода. Тогда подросток Петруц находит на чердаке книгу по черной магии, которая становится последней надеждой жителей на спасение.

События в картине, как и полагается хоррору, происходят кровавые и страшные. Замысел режиссера сводится к тому, что люди напрасно пытались вызвать Дьявола, поскольку все это время он был в них самих.