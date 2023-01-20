Страшнее любого фильма ужасов: войти в сад звезды Голливуда осмелится не каждый

Некоторые причуды знаменитостей способны повергнуть в шок даже тех, кто видел в этой жизни все. Так, британская актриса Розамунд Пайк, известная по роли Эми в картине «Исчезнувшая», может напугать каждого своим садом.

Голливудская звезда является обладательницей множества престижных наград. В ее коллекции есть «Золотой глобус» и «Эмми» за блистательно исполненные роли. Со своими заветными статуэтками Розамунд обошлась весьма необычно — закопала их в саду.

Пайк объяснила это тем, что ей неловко выставлять свои награды напоказ, поэтому она спрятала их в укромное место. Самое интересное, что актриса не закапывала премии полностью, а оставила часть на поверхности. Со стороны они похожи на маленькие надгробия. Поэтому сад артистки представляет собой своеобразное кладбище наград, что может повергнуть в шок любого гостя.

Артистка славится своим черным юмором. Как-то она путешествовала в Венеции и решила пошутить над местными жителями. Розамунд надела маску и долго преследовала перепуганных горожан, которые, конечно, не узнали звезду.