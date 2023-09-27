Страшнее «Дракулы» в сто раз: этот советский фильм пугал людей до чертиков

Советские режиссеры обожали семейные драмы и комедии, но и про фильмы ужасов не забывали. Среди хорроров того времени особенно выделяется картина Евгения Татарского «Пьющие кровь», ставшая экранизацией произведения Алексея Толстова «Упырь».

Этот мистический триллер, вышедший на экраны в 1991 году, в сто раз страшнее «Дракулы». История о кровососущих пугала зрителей до чертиков.

В центре сюжета молодой князь, который проникается теплыми чувствами к прекрасной молодой особе. Главного героя приглашают погостить в поместье его возлюбленной, и тот соглашается, не зная, чем это обернется.

Вскоре выясняется, что родственники роковой красотки — это самые настоящие вампиры. Одной из главных звезд картины стала Марина Влади, жена Владимира Высоцкого. Часть съемочной процесса проходила в Италии, что тогда было большой редкостью.