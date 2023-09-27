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Страшнее «Дракулы» в сто раз: этот советский фильм пугал людей до чертиков

27 сентября 2023 12:30
Страшнее «Дракулы» в сто раз: этот советский фильм пугал людей до чертиков

Незабываемое и жуткое зрелище.

Советские режиссеры обожали семейные драмы и комедии, но и про фильмы ужасов не забывали. Среди хорроров того времени особенно выделяется картина Евгения Татарского «Пьющие кровь», ставшая экранизацией произведения Алексея Толстова «Упырь».

Этот мистический триллер, вышедший на экраны в 1991 году, в сто раз страшнее «Дракулы». История о кровососущих пугала зрителей до чертиков.

В центре сюжета молодой князь, который проникается теплыми чувствами к прекрасной молодой особе. Главного героя приглашают погостить в поместье его возлюбленной, и тот соглашается, не зная, чем это обернется.

Вскоре выясняется, что родственники роковой красотки — это самые настоящие вампиры. Одной из главных звезд картины стала Марина Влади, жена Владимира Высоцкого. Часть съемочной процесса проходила в Италии, что тогда было большой редкостью.

Страшнее «Дракулы» в сто раз: этот советский фильм пугал людей до чертиков
Фото: Кадр из фильма «Дракула» (1992), «Пьющие кровь» (1991)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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