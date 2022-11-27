Страшнее, чем в фильме ужасов: творящееся за кадром «Гарри Поттера» повергнет в шок

Съемки в популярной франшизе были явно не для слабонервных.

Звезды серии фильмов о Гарри Поттере не раз открыто признавались в том, что происходящее на съемочной площадке нередко лишало их дара речи. Актерам приходилось идти на большие жертвы и напрочь забывать о чувстве отвращения.

В одном из интервью Фиона Шоу, исполнительница роли Петунии Дурсль, вспомнила об эпизоде, изрядно потрепавшем ее нервы. Помимо артистки в работе над ним участвовали настоящие совы. Именно с ними и возникли проблемы.

Согласно сценарию первой части франшизы «Гарри Поттер и философский камень», птицы должны были в упор смотреть на актрису, но делать этого они не желали. Совы продолжали направлять взгляд прямо в камеру, и тогда команде проекта пришлось пойти на маленькую хитрость. К переднику Фионы прикрепили дохлую мышь.

«Совы буквально зациклились на ней, и все удалось», — подчеркнула знаменитость. Вот только все усилия оказались напрасны: сцена, которая была страшнее, чем в любом фильме ужасов, так и не вошла в финальную версию картины.