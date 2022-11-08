Страшная судьба звезды «Любить по-русски»: вернулась на экраны после трагедии

Народная трилогия «Любить по-русски» 90-х годов сделала известной Ольгу Егорову. Ее героиня Полина влюбила в себя миллионы мужчин, тем более что в кадре актриса рискнула сняться обнаженной. Ей прочили дальнейшую карьеру, но внезапно Ольга пропала с экранов. Как оказалось, работе помешала любовь.

К моменту популярности в прошлом у Егоровой уже был неудачный брак. Еще в студенчестве она вышла замуж за актера Игоря Петрова, от которого родила дочку Алену. Союз молодых людей быстро распался, кода они столкнулись с бытом и финансовыми трудностями.

После «Любить по-русски» Ольге предлагали руку и сердце и стилист Жак Дессанж, и наследник состоятельной династии из Америки Стив. Она же влюбилась в случайного знакомого, бизнесмена, который представился ей Андреем. Он мягко завоевывал ее доверие: предугадывал желания, дарил дорогие презенты, наладил общение с ребенком. Так же последовательно мужчина отговорил Егорову от продолжения карьеры в кино. Она послушно согласилась, ведь уже ждала от него ребенка. Родившуюся дочку назвали Таисией. И дальнейшая жизнь Ольги превратилась в кошмар.

Андрей пристрастился к спиртному, поднимал на нее руку, грозил, что отберет дочь. После каждого скандала Егорова прощала избранника. Ее заявления в полиции не принимали, так как у мужчины там были связи. Только ради дочери актриса смогла вырваться из этого порочного круга: однажды Таисия на месяц перестала говорить, увидев избитую мать, пишет WomanHit.

Егорова не только избавилась от токсичных отношений, но и вернулась на экраны. Сейчас она иногда снимается в сериалах, а еще занимается изготовлением дизайнерских украшений.