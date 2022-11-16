Страшная правда: ради чего звезда «Три плюс два» отдала внука чужим людям

Признанная красавица на экране Наталья Фатеева в реальной жизни оказалась абсолютно несемейным человеком. К сожалению, понятно это стало только тогда, когда у нее уже родилось двое детей.

Сына Владимира Басова актриса практически сразу отказалась воспитывать: сначала этим занимались ее родители, а затем мальчика отправили в интернат. К дочери Наталье Фатеева была помягче, но все изменилось, когда она узнала о беременности 16-летней девушки. Актриса настаивала на аборте, но ее наследница проявила несвойственную ей твердость характера.

Тем не менее уже в роддоме Фатеева добилась своего. Мальчик родился слабеньким и болезненным, за ним требовался специальный уход. Актриса тратить на это время не собиралась, поэтому убедила дочь отдать родившегося ребенка в дом малютки. С этой ситуацией не смирился сын Натальи Владимир Басов. Он нашел родителей возлюбленного сестры и помог им забрать внука. Те взяли малыша из приюта и усыновили его. Мальчика назвали Евгений.

Сейчас ему уже 37 лет, и он успешный кинооператор. Кроме того, мужчина женат и воспитывает двоих детей. За все это время он ни разу не общался с известной бабушкой.