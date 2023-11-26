«Страшная, как атомная война»: самый красивый актер СССР бросил жену ради француженки

Игорь Костолевский прославился и в мире кино, и на театральной сцене. Зрители помнят его по спектаклям в театре Маяковского, а также по фильмам «Безымянная звезда», «Гараж» и, например, «Тегеран-43». И далеко не все поклонники представляют, как драматично сложилась личная жизнь звезды экрана.

Дело в том, что еще в 80-х артист женился на Елене Романовой, с которой познакомился на съемках «Отпуска за свой счет». Пара воспитала сына Алексея и среди публики считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Однако в 2001 году он оставил свою супругу и женился на француженке Консуэло де Авиланд.

Как признавался Костолевский, ему было тяжело принять это решение, но он не мог жить без своей второй избранницы. Ради него Консуэло оставила родной Париж, переехала в Москву и даже приняла православие.

Многие фанаты не смогли принять поступок артиста. По их мнению, Костолевский предал супругу, с которой прожил более 20 лет. Не оценила публика и внешность второй избранницы актера.