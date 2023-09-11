Страшная болезнь навсегда изменила Веру из «Двух судеб»: посудите сами (фото)

Екатерина Семенова в юности оказалась на грани жизни и смерти. Знаменитость довела себя до ужасного недуга, от которого ей пришлось долго оправляться.

Артистка не страдала от комплексов до тех пор, пока не стала студенткой театрального института. Глядя на вечно худеющих однокурсниц, будущая звезда экрана решила, что ей тоже нужно избавиться от лишних килограммов.

Вера из «Двух судеб» устроила голодовку, и вскоре отметка на ее весах опустилась до 44 килограммов. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не шокирующий случай в метро.

Один из бомжей, увидев отощавшую Семенову, протянул ей свою булку хлеба со словами: «На, поешь». Лишь после этого актриса поняла, что выглядит пугающе. В одном из интервью она призналась, что от анорексии избавлялась много лет, и эта страшная болезнь навсегда ее изменила.

Сегодня 52-летняя мать двоих детей продолжает следить за собой, но до крайностей не доходит. Екатерина Тенгизовна поняла, что лучше всего ей подходит белковая диета, но придерживается она ее без фанатизма.