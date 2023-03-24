Странный выбор: кто должен был сыграть инспектора Грандена в ленте «Ищите женщину»

Комедия «Ищите женщину» была представлена советскому зрителю в 1982 году. Жители страны высоко оценили детектив Аллы Суриковой, а особенно им запомнились исполнители главных ролей — Софико Чиаурели и Леонид Куравлев.

При этом художественный совет не собирался утверждать Куравлева на роль инспектора Грандена. Цензоры видели в этом амплуа Михаила Ульянова, но артист не смог принять их предложение, так как был на гастролях вместе с театром. Тогда они обратились к Армену Джигарханяну, но со временем худсовет отказался и от этой идеи, так как артист выглядел чересчур самоуверенно и точно справился бы с любым делом за несколько минут.

В итоге роль досталась Куравлеву, который на пробах смог убедить цензоров, что справится с поставленной задачей. И уже после получения официального одобрения артист долго искал подход к амплуа французского полицейского, вдохновляясь портретом Гюстава Флобера, а его старания не прошли даром. Фанаты со всей страны осыпали артиста комплиментами, а роль стала одной из самых ярких в его карьере.