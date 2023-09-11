Странности в поведении Харатьяна почти разрушили семью: пьющего актера жена терпеть устала

Известность к Дмитрию Харатьяну пришла очень рано. Уже в 16 лет актер начал сниматься, а после появления в фильме «Гардемарины, вперед!» он превратился в кумира для миллионов поклонниц.

Одновременно артист стал невероятно востребованным: в год он давал до 300 концертов. В таком режиме Харатьян прожил несколько лет, а к 33 годам впал в затяжную депрессию. На этот кризис «выгорания» наложились политические изменения в стране и творческая невостребованность: предложений о съемках стало в разы меньше.

Утешение Харатьян начал искать в бутылке. Актер вспоминал, что он несколько раз доходил до края. Его супруга Марина Майко безуспешно пыталась бороться с зависимостью мужа, с его выходками и странностями в поведении. В нетрезвом состоянии артист часто садился за руль и попадал в ДТП.

Однажды дело дошло до того, что Майко поставила звезде советского кино условие: либо он прекращает пить, либо она уходит. Только осознав, что он может потерять любимую женщину, Харатьян добровольно отказался от спиртного. Артист обратился к специалистам, которые помогли ему начать новую жизнь. С тех пор актер не пьет.